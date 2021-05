Politieactie in sloppenwijk Rio de Janeiro loopt uit de hand: 25 doden, onder wie één agent

UPDATEEen politieactie tegen een drugsbende in een van de noordelijke buitenwijken van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro is uitgelopen op een bloedbad. Bij een urenlange schietpartij zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie één politieagent. Tien bendeleden zijn gearresteerd. Het is de dodelijkste politieactie ooit in de door drugsbendes geteisterde stad.

Delen per e-mail

’s Morgens in alle vroegte viel de politie met 250 zwaarbewapende speciale eenheden de sloppenwijk Jacarezinho binnen. Ook werd tijdens de actie, die tot vier uur ’s middags duurde, gebruikgemaakt van helikopters en pantserwagens. Verdachten probeerden via de daken van de huizen te ontsnappen. Bewoners van de arme wijk hadden geen andere keus dan zich in hun woningen te verschuilen te midden van het ruim acht uur durende vuurgevecht.

Volgens de politie van Rio de Janeiro is de operatie uitgevoerd na een onderzoek van tien maanden. De drugscriminelen zouden zich behalve met drugshandel ook bezighouden met diefstal van vrachtwagenladingen, gijzelingen in treinen, berovingen en moorden. Ook zou de bende jonge kinderen recruteren om hen criminele activiteiten uit te laten voeren.

Agent overleden

Tijdens de aanval raakten drie agenten gewond. Een van hen overleed later aan zijn verwondingen. In een bericht op Facebook bevestigt de lokale politie de dood van de agent. Ook raakten twee metropassagiers gewond toen een kogel een treinstel raakte in een nabijgelegen metrostation.

De andere doden zouden allen lid zijn geweest van een drugsbende, al is hun identiteit nog niet bekendgemaakt. Volgens de politie waren onder de doden ook de leiders van de bende, die de wijk in een ijzeren greep hield. Tien andere verdachten werden tijdens de actie opgepakt.

Dodelijkste actie ooit

De inval in Jacarezinho is de dodelijkste politieactie ooit in Rio de Janeiro. De Braziliaanse metropool wordt al decennia geplaagd door het geweld van drugsbendes en het meedogenloze ingrijpen daartegen van de autoriteiten in de sloppenwijken, ook wel favela’s genoemd.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft de openbaar aanklager in Rio de Janeiro opgeroepen om onderzoek te doen naar de inval. Volgens HRW is die verplicht om strafrechtelijk onderzoek in te stellen bij buitensporig politiegeweld en machtsmisbruik door de politie.

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn volgens HRW al 453 personen in Rio de Janeiro gedood door de politie. In diezelfde tijd kwamen 4 politieagenten om het leven bij acties.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: