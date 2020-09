Politieagent doodgeschoten in Londen: 'Hij was een grote kerel met een groot hart’

Verward en een geamputeer­de voet, maar toch is jihadbruid Chadia B. een gevaar voor ons land

24 september Als de Nederlandse Chadia B. niet in haar eigen uitwerpselen in haar tent in een Syrisch kamp ligt, wacht ze bij de poort op haar moeder. Vandaag werd in een kort geding een ultieme poging gedaan B. naar Nederland te halen. De overheid wil geen vinger uitsteken: B. is ondanks haar geamputeerde voet en psychische toestand een gevaar voor ons land, wordt gesteld.