Politieagent ontslagen nadat hij op chihuahua schiet: ‘Ik voelde me bedreigd’

De agent uit Conway in de staat Arkansas was vrijdag opgeroepen voor een melding van een vrouw over een agressieve hond. Ter plaatse vroeg de agent aan de eigenaar van twee hondjes om naar hem toe te komen op straat, om verder te praten. De eigenaar van de hondjes zei daarop dat hij niet tot op straat wilde komen. Daarop pakte de agent zijn wapen en vuurde zonder waarschuwing op een van de hondjes, de chihuahua Reese. Die begon kermend van de pijn rond te huppelen.



Chihuahua Reese ging ervandoor, maar werd later teruggevonden in een schuur. ,,Mijn hart brak”, zegt Canady, die de interventie filmde met zijn gsm. ,,Die arme hond had niks misdaan.”



Later meldde de politie via sociale media dat de agent geschoten had omdat hij zich bedreigd voelde. Daar kwam echter een stortvloed aan reacties op. Uiteindelijk werd beslist de bewuste agent te ontslaan. ,,Hij schoot een hond neer terwijl een burger vlakbij stond. Er waren tal van andere mogelijkheden om de situatie te deëscaleren”, aldus de sheriff van Faulkner County.