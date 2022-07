Politiechef neemt ontslag als raadslid na bloedbad op school Texas

Veilig­heids­raad verlengt missie in Mali met een jaar

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft woensdag besloten om Munisma, de militaire missie in Mali, met een jaar te verlengen. De missie in het West-Afrikaanse land is de grootste en gevaarlijkste missie van de VN. Sinds januari wordt ze mede geleid door de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen.

