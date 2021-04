Politiechef: ‘Totaal onnodig dat agent met knie op nek George Floyd zat’

Het was ‘totaal onnodig’ dat agent Derek Chauvin met zijn knie op de nek van George Floyd ging zitten, terwijl de arrestant geboeid op zijn buik op de grond lag. Er was op dat moment geen enkele dreiging meer voor hem en zijn collega’s. Dat verklaarde een chef van de politie in Minneapolis vandaag voor de rechtbank. Chauvin is aangeklaagd voor moord en doodslag,

Richard Zimmerman, hoofd van de afdeling moordzaken, sprak in de getuigenbank zelfs van ‘dodelijk geweld van het hoogste niveau’. ,,Als je met je knie op iemands nek gaat zitten, kun je hem doden’', zei Zimmerman.

Bovendien lag Floyd bij zijn arrestatie met zijn buik op de grond en de handen geboeid op zijn rug. Zimmermann: ,,Dan trekken je spieren naar achteren. Als je op de borst ligt, beperkt dat je ademhaling nog meer.’'

Gevaar

Zimmermann is een van de meest ervaren agenten van het politiekorps in Minneapolis. Hij verklaarde dat hij ‘geen enkele reden’ ziet waarom de agenten zich bedreigd voelden toen Floyd al handboeien om had. ,,Je moet wel voelen dat je in gevaar bent om dit soort geweld te gebruiken’', aldus Zimmerman.

Op de vraag van de aanklager of de agenten op dat moment hadden moeten stoppen, antwoordde de politiechef: ,,Absoluut.’’

Volledig scherm © AFP

Zimmerman verklaarde ook dat agenten de plicht hebben te zorgen voor een persoon in nood, ook als de ambulance al is gebeld. In plaats daarvan bleven de agenten Floyd in bedwang houden. Chauvin zat geknield op zijn nek, een andere agent op de rug en een derde hield zijn voeten vast tot de ambulance er was, zelfs toen Floyd niet meer reageerde.

Kalme toon

Een agent vroeg twee keer of ze Floyd op zijn zij moesten draaien zodat hij weer kon ademen. Later zei deze agent op kalme toon dat hij dacht dat Floyd flauwviel. Een andere agent controleerde zijn pols en zei dat de er geen polsslag meer was.

Zimmerman erkende dat ook een geboeide man nog een bedreiging kan zijn en dat agenten geweld mogen gebruiken als ze denken dat hun leven in gevaar is. Maar dat gevaar zag hij bij Floyd niet.

Ook het verweer van de advocaat van Chauvin, dat de agenten handelden onder druk van woedende omstanders, wuifde Zimmerman weg. ,,Zolang een menigte je niet aanvalt, mag dat geen effect hebben op je acties.’’