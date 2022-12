Politieke rivaal van Turkse president Erdogan veroordeeld tot ruim 2,5 jaar celstraf

UPDATE Tientallen aanhoudin­gen in Brussel en Parijs bij rellen na WK-winst Marokko

Feestvreugde in Brussel na de Marokkaanse overwinning in de kwartfinales van het WK is zaterdag uitgelopen op rellen. De politie moest traangas en een waterkanon inzetten toen relschoppers vernielingen pleegden en met stenen en vuurwerk gooiden, melden Belgische media. Er zijn zestig mensen aangehouden, laat een politiewoordvoerder weten.

11 december