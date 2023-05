Poolparty aan Costa del Sol blijkt valstrik: zakenman ontsnapt aan gruwelijke dood

De ontvoerde man houdt zich bezig met het beheren van portefeuilles cryptomunten en met handel in luxevoertuigen. Hij werkt daarvoor samen met een partner uit Dubai. Hij was volgens de Spaanse politie al enkele dagen op vakantie aan de Costa del Sol, waar hij via zijn contact in Dubai nieuwe vrienden leerde kennen.

50 bitcoins als losgeld

Inval met vijftig agenten

Snoeischaar en ijzerzaag

Wat de ontvoerders van plan waren, is niet duidelijk, maar de omstandigheden doen het ergste vermoeden. In de villa was een kamer ingericht die volledig was afgedekt met plastic. Iets wat moordenaars of criminele bendes doen wanneer ze geen sporen willen achterlaten. In dezelfde kamer lag een snoeischaar en ijzerzaag klaar om mee te martelen. Daarnaast is er ook een pistool met geluidsdemper gevonden.