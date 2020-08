Positie evangelisch kopstuk VS wankelt nu hij wordt achtervolgd door privéschandalen

Verlof

Falwell was al voor onbepaalde tijd op verlof als hoofd van Liberty University nadat hij op sociale media foto's had geplaatst waarop hij met geopende gulp op een jacht poseerde terwijl hij zijn arm om een jonge vrouw had en een drankje in de hand, waarvan hij beweerde dat het geen alcohol bevatte. Zowel alcohol als seksuele uitspattingen zijn ten strengste verboden op de streng christelijke universiteit.

De publiekelijke val van Falwell, zoon van de fundamentalistische tv-dominee Jerry Falwell (1933-2007), krijgt veel aandacht in de VS vanwege diens prominente rol in ultraconservatieve christelijke kringen. Mede door zijn steun wist de tweemaal gescheiden Donald Trump in 2016 de nominatie van de Republikeinse Partij en uiteindelijk het presidentschap in de wacht te slepen. Falwells vrouw Becki was actief voor de organisatie Women for Trump (Vrouwen voor Trump).