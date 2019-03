Positie May wankelt: Brussel ziet groeiende kans op chaotische brexit

Het wordt steeds waarschijnlijker dat het Verenigd Koninkrijk de EU op 12 april verlaat zonder akkoord. De Britse premier May brengt haar brexit-akkoord deze week mogelijk niet voor derde keer ter stemming in en loopt de kans dat het parlement haar het brexitbeleid zelfs uit handen neemt. Haar positie als premier wankelt.

De Europese Commissie zegt vandaag in een mededeling dat de voorbereidingen voor een no-dealbrexit zijn afgerond. De leiders van de EU-landen gaven premier Theresa May vorige week een uitstel van de brexit tot 22 mei als ze het akkoord over de scheidingsvoorwaarden door het parlement krijgt.



Lukt dat niet, dan moet Londen voor 12 april met een plan komen. Als daar geen overeenstemming over is, kan het Britse EU-lidmaatschap zonder akkoord en overgangsperiode vervallen. ,,Het is duidelijk dat dit een significante ontwrichting voor burgers en bedrijven zal veroorzaken.’’

Brussel somt een hele reeks eenzijdige maatregelen op die van kracht worden bij dat scenario, om de ergste gevolgen te temperen. Het gaat onder meer om regels voor vervoer via land, zee en lucht, compensatie voor vissers, garanties voor Erasmus-studenten, visumvrij reizen en socialezekerheidsrechten.



May heeft gisteren overleg gevoerd met partijgenoten uit de Conservatieve Partij die tegen haar akkoord met de EU zijn. Volgens Britse media zijn er geen aanwijzingen dat May voldoende steun heeft en dat haar positie als premier daarom wankelt.

De premier heeft nog niet gezegd of ze het aandurft haar brexitakkoord deze week voor de derde keer in stemming te brengen. Parlementariërs willen daarom het initiatief overnemen. Britse ministers overlegden vandaag over plannen in het parlement om het brexitbeleid uit handen van de regering te nemen.



De Conservatieven Dominic Grieve en Oliver Letwin en Hilary Benn van Labour hebben een voorstel ingediend waarmee het parlement zelf het brexitbeleid op de agenda zet. Als dit maandagavond wordt aangenomen, willen ze woensdag alle brexitopties in het Lagerhuis doornemen.

Dwingen tot aftreden

Dat zijn: op de valreep afzien van de brexit, een nieuw referendum over een brexitakkoord, toch de deal van May aannemen, een zachtere brexit dan de deal van May door het land in een douane-unie met de EU te houden, een vrijhandelsakkoord zoals Noorwegen met de EU heeft of een no-dealbrexit.



Een aantal van May's kabinetsleden willen haar vandaag zelfs tot aftreden dwingen. Als May weigert, stappen zij op. De rebellen verwijten May dat zij ‘een zootje’ heeft gemaakt van de Brexit nu zij om uitstel heeft gevraagd. Ook May’s verwijt dat ‘parlementsleden verantwoordelijk zijn voor het uitstel’ is bijzonder slecht gevallen.



Zaterdag kwam in Londen een enorme mensenmassa op de been. Honderdduizenden voorstanders van een nieuw brexit-referendum bevolkten de straten van de Britse hoofdstad voor een grootscheepse protestmars. De organisatie achter de mars meldde dat er een miljoen mensen hebben meegelopen. De hoop is dat het parlement gehoor geeft aan de roep om een tweede volksraadpleging.