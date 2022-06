Positie premier Johnson blijft na mislukte coup uiterst kwetsbaar

Johnson wist dat een zege alleen in theorie een nieuwe coup de komende twaalf maanden onmogelijk maakt. Achter de schermen speelt een commissie die de regels maakt met het idee om dit vangnet te schrappen. Met het oog op twee tussentijdse verkiezingen op 23 juni belooft dit weinig goeds voor de premier. In zowel Wakefield als Tiverton & Honiton ligt de partij op koers een ‘zekere’ zetel te verliezen.



In Wakefield ligt oppositiepartij Labour 20 procent voor na het gedwongen afscheid van parlementslid Imran Ahmad Khan, veroordeeld voor het misbruiken van een tienerjongen. Parlementariër Neil Parish moest zijn post in Tiverton & Honiton opgeven na het bekijken van pornofilmpjes in het Lagerhuis. De Liberal Democrats nemen zijn zetel waarschijnlijk over. In het noorden van Engeland verkruimelt de ‘geleende’ steun zienderogen.



Johnson schildert de coup af als een storm in een glas water, maar moet beseffen dat zijn periode als premier afkoerst op een voortijdig einde. Theresa May, zijn voorganger, overleefde in 2018 een vergelijkbare coup vrij overtuigend. Zes maanden later was ze alsnog weg. Johnson heeft één voordeel ten opzichte van May: onder de mogelijke opvolgers zit geen enkele stemmentrekker.