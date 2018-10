Post met explosieven voor Witte Huis, Clintons en Obama's onderschept

Volgens de New York Times vond een medewerker van de bekende filantroop een pakketje in de brievenbus. Toen hij het openmaakte, zag hij iets wat op een bom leek. De man bracht het pakje vervolgens naar bebost gebied in de buurt en belde de politie. Soros was zelf niet thuis.



De pijpbom bestemd voor Soros werd door de Amerikaanse explosievenopruimingsdienst tot ontploffing gebracht. Wat het motief voor het versturen van de explosieven is, is vooralsnog onduidelijk. Een dader heeft zich nog niet gemeld, de actie is ook niet opgeëist.



Het Witte Huis heeft de pogingen tot aanslagen op Obama en Clinton veroordeeld. Woordvoerder Sarah Huckabee Sanders zegt in een verklaring: ,,Deze terreurdaden zijn verachtelijk en de daders zullen naar de volle omvang van de wet verantwoordelijk worden gehouden‘’. Volgens Sanders onderzoeken de geheime dienst en andere overheidsinstanties de zaak en doen ze er alles aan om ‘iedereen te beschermen tegen deze ‘lafaards‘.