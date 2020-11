‘Pratende’ hond Bunny is hit op sociale media

De Amerikaanse Sheepadoodle Bunny heeft in korte tijd een grote schare volgers aan zich weten te binden op sociale media. Bunny is dan ook niet zomaar een hond: zijn baasje leerde hem ‘praten’ door het indrukken van knoppen.

Alexis Devine uit Tacoma, Washington begon dit voorjaar met het delen van filmpjes van haar hond Bunny. Daarop is te zien hoe de vrouw met hem communiceert. Nadat Alexis Bunny een vraag stelt, drukt die als antwoord een knop in die vervolgens een antwoord geeft als ‘strand’ of ‘wandelen'.

Alexis doet dit niet zomaar, ze werd geïnspireerd door een spraakonderzoeker uit San Diego. Zij leerde haar hond Stella op een soortgelijke manier ‘spreken’ met behulp van een bord dat normaal gesproken gebruikt wordt voor mensen die niet meer kunnen praten. Alexis begon met een paar knoppen en breidde dat geleidelijk uit naar zeventig. ,,Mijn theorie is dat ze de plaatsen van woorden en uitdrukkingen onthoudt als een keyboard”, aldus Alexis.

Onderzoek

Grote vraag is natuurlijk of Bunny daadwerkelijk de woorden begrijpt van de knoppen, of dat het met name een reactie is op het gedrag van Alexis. Ook professor Federico Rossano van de Universiteit van Californië vroeg zich dat af en dus besloot hij er onderzoek naar te doen. Samen met collega’s runt hij nu de studie ‘They Can Talk’, waarin de onderzoekers kijken naar hoe dieren de knoppentechnologie gebruiken. Zo hopen ze antwoord te vinden op de vraag of dieren ook zoiets als taal kennen.

,,We moeten heel voorzichtig zijn over wat we denken hoe het werkt”, aldus Rossano tegen The Verge. ,,Het risico om overmoedig te zijn, om te zien wat we willen zien, is heel groot.” Pas wanneer hij voldoende data heeft verzameld, wil de professor zich wagen aan een conclusie.