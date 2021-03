Premier Johnson belooft onderzoek naar optreden Londense politie bij wake vermoorde vrouw

Op videobeelden en foto’s op sociale media is te zien hoe politiemannen actievoerders in bedwang houden en in de boeien slaan. Vier mensen werden opgepakt vanwege overtreding van coronaregels en verstoring van de openbare orde. ,,Net als iedereen die het gezien heeft, maak ik me grote zorgen over de beelden van Clapham Common op zaterdagavond’’, zei premier Johnson, verwijzend naar het park in Zuid-Londen waar de wake plaatsvond. Burgemeester van Londen Sadiq Khan noemde de scènes eerder al “onaanvaardbaar”.