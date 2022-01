Premier Johnson verder in het nauw: nog meer illegale borrels

Kremlin weer­spreekt geheime operatie onder valse vlag in Oekraïne

Het Kremlin heeft met klem tegengesproken dat Rusland bezig is met geheime operaties in het oosten van Oekraïne die als excuus zouden dienen voor Russisch militair ingrijpen. Een anonieme Amerikaanse functionaris had tegen media gezegd dat Rusland een ‘operatie onder valse vlag’ uitvoert in de Donbass, een pro-Russische Oekraïense regio die in opstand is tegen de door het Westen gesteunde regering in Kiev.

22:38