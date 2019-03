Premier May stapt op als brexit-deal wordt goedgekeurd

May heeft parlementsleden van de Conservatieve Partij verteld dat ze zal stoppen zodra het land de Europese Unie heeft verlaten, maar ze heeft geen datum vastgesteld. Een woordvoerder van de premier bevestigt dat May ‘bereid is om haar positie eerder te verlaten dan ze van plan was’ om de brexit goedgekeurd te krijgen. In een verklaring van 10 Downing Street, het kantoor van de premier, zegt de premier: ,,Deze periode heeft ons land en onze partij op de proef gesteld. We zijn er bijna. We zijn bijna klaar om een nieuw hoofdstuk te beginnen en een betere toekomst op te bouwen’’.

‘Klus afmaken'

,,Voor we dat kunnen doen, moeten we deze klus afmaken’’. May geeft aan goed geluisterd te hebben naar de roep ‘om nieuw leiderschap’ en ‘een nieuwe aanpak’ en wil de tweede fase van de brexit-onderhandelingen niet in de weg staan.



,,Ik weet dat sommige mensen zich zorgen maken dat ik, als u instemt met de vertrekovereenkomst, dit als een vrijbrief zal zien om de tweede fase van de onderhandelingen in te gaan zonder het noodzakelijke debat aan te gaan. Dat zal ik niet doen. Ik heb u gehoord.’’



,,Maar’’, zo vervolgt de premier. ,,We moeten de deal erdoor krijgen en de brexit afleveren. Ik ben bereid deze baan eerder op te geven dan ik van plan was, om zo te doen wat goed is voor ons land en onze partij. Ik vraag iedereen in deze zaal me te steunen, zodat we onze historische plicht kunnen vervullen.’’