Premier MayBot, onverbeterlijk optimistisch en standvastig

VS worstelt met smokkel vinkjes: vogels gebruikt bij zangwed­strij­den

17:47 De autoriteiten op de John F. Kennedy-luchthaven in New York zitten in hun maag met de grootschalige smokkel van zangvogels. De vinkjes, vaak verstopt in bijvoorbeeld sokken of wc-rollen, worden ingezet bij zangwedstrijden.