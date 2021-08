Presentator BBC krijgt tijdens uitzending onverwacht telefoontje van taliban: ‘Dit is mindblowing’

De Australische Yalda Hakim ontvluchtte Afghanistan als kind en groeide op in Sydney. Ze werkt als presentator voor BBC in Australië. Zondag bracht ze verslag uit van de situatie in Afghanistan, waar de stad Kaboel op dat moment omsingeld werd door talibanstrijders.

Toen de journaliste midden in een uitzending een oproep kreeg van talibanwoordvoerder Suhail Shaheen, zorgde ze ervoor dat kijkers het gesprek konden volgen door haar telefoon op luidspreker te zetten en hem naast een microfoon te leggen. Enkele uren later vielen de talibanstrijders de stad binnen en veroverden ze het presidentiele paleis, van waaruit ze de overwinning op de Afghaanse regering uitriepen.

Shaheen deed tijdens het gesprek in grote lijnen uit de doeken hoe de taliban hun nieuwe machtspositie zouden invullen, twintig jaar nadat het talibanregime van de macht werd verdreven na de aanslagen van 11 september 2001. De man verzekerde de journaliste dat de Afghaanse bevolking niet bang moest zijn. ,,Er zal geen wraak genomen worden, op wie dan ook", klonk het. ,,Wij zijn de dienaren van het volk en van dit land”.

,,We willen een inclusieve islamitische regering. Dat betekent dat alle Afghanen vertegenwoordigd zullen worden”, verzekerde Shaheen nog. De nieuwe regering zal de shariawetgeving opleggen, verduidelijkte de woordvoerder, die de brutale repressiemethoden van het vroegere regime, zoals openbare executies en het afhakken van ledematen, weigerde. Gevraagd of vrouwen alleen de straat op zullen mogen, antwoordde Shaheen dat dat kan zolang zij de islamitische wetten volgen. Hij sprak tegen dat vrouwen dat tijdens de vorige regeerperiode van de taliban in Afghanistan niet konden.

Vrouwen

Volgens Shaheen zijn de taliban niet van plan vrouwen de toegang tot opleiding of werk te ontzeggen. Dat vrouwen in de stad Herat door talibanstrijders worden weggestuurd van de universiteit of van hun werkplek, noemt hij ‘niet het beleid’. ,,Het beleid is dat vrouwen naar school kunnen en kunnen werken als ze een Hijab dragen", klonk het. Welke beroepen vrouwen zullen mogen uitoefenen, is een beslissing die volgens Shaheen door de nieuwe overheid zal worden genomen.

De woordvoerder verzekerde ook dat internationale ambassades en hun werknemers niet het doelwit zouden worden en dat ze in het land mogen blijven. Berichten dat talibanstrijders van huis tot huis gaan op zoek naar mensen die hebben samengewerkt met het Westen, doet Shaheen af als geruchten verspreid door tegenstanders om de taliban in een slecht daglicht te stellen. ,,Er is geen enkel risico voor diplomaten of humanitaire organisaties. Ze kunnen allemaal blijven werken zoals ze tot op de dag van vandaag hebben gedaan. Er zal hen geen kwaad overkomen”, aldus Shaheen.

Shaheen zei voorts nog dat de taliban ‘een nieuw hoofdstuk’ van tolerantie en vrede willen aanvatten.

‘Mindblowing’

Yalda Hakim krijgt op sociale media veel lof voor haar gesprek met de talibanwoordvoerder. ,,Het interview is mindblowing“, vindt de Britse journaliste Aasmah Mir. Ook haar collega Stephanie Hegarty prijst Hakim voor het interview, en in het bijzonder voor het feit dat ze de woordvoerder confronteerde met getuigenissen van vrouwen in Afghanistan over hun rechten.

