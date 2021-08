President Belarus draait duimschroeven aan: ‘Zelfs dissidenten in buitenland zijn niet veilig’

In toeval gelooft niemand meer als het gaat om Belarus. Dus toen de activist Vitali Sjisjov onlangs verdween tijdens een bezoek aan Oekraïne was dat meteen verdacht. En toen hij een dag later dood werd teruggevonden, bungelend aan een boom in een park in Kiev, was er voor veel mensen geen twijfel meer mogelijk: dit is weer een nieuw slachtoffer van president Aleksandr Loekasjenko.