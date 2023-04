President Biden maakt einde aan coronanoodtoestand in de VS

Het Witte Huis meldde in een persbericht dat de president een wet heeft ondertekend die een einde maakt aan de nationale noodtoestand. Dat betekent dat er geen middelen meer beschikbaar zullen zijn voor Covid-tests, gratis vaccins en andere noodmaatregelen. De gezondheidsnoodtoestand, die verschilt van de coronanoodtoestand, loopt af op 11 mei.

Hoewel de Amerikaanse overheid de bladzijde van de coronapandemie omslaat, zegt ze wel te zullen blijven werken aan een volgende generatie vaccins en andere maatregelen om toekomstige varianten van het virus te bestrijden. De regering heeft zeker 5 miljard dollar aan fondsen beschikbaar gesteld om de “wetenschappelijke vooruitgang te bevorderen” en “het snel evoluerend virus dat Covid-19 veroorzaakt een stap voor te blijven”. ,,Het project NextGen zal de snelle ontwikkeling van vaccins en medicatie van een nieuwe generatie versnellen en stroomlijnen via publiek-private samenwerkingen’’, aldus een hoge overheidsfunctionaris.

‘Title 42'-maatregel

Het einde van de gezondheidsnoodtoestand op 11 mei moet samenvallen met het aflopen van een maatregel die voormalig president Donald Trump in 2020 in het leven riep. Daarbij was het mogelijk om migranten die geen visum hebben onmiddellijk het land uit te zetten, zelfs al zijn het mogelijk asielzoekers.