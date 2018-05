President Burundi kan tot 2034 aanblijven door grondwetswijziging

Volgens de commissie heeft 73 procent van de kiezers gestemd voor het verlengen van de termijn van de president van vijf naar zeven jaar. Ook is het president Pierre Nkurunziza nu toegestaan om nog voor twee termijnen te worden gekozen, om te beginnen in 2020. De voorzitter van de kiescommissie zei op een persconferentie dat 96 procent van de 4,7 miljoen geregistreerde kiezers vorige week donderdag heeft gestemd.

Intimidatie

Volgens mensenrechtenorganisaties vonden de campagnes en het stemmen zelf plaats in een klimaat van angst en intimidatie. De regering zegt dat de stemming vrij en eerlijk is verlopen.



De 54-jarige Nkurunziza kwam aan de macht in 2005 aan het einde van een lange burgeroorlog waarbij 300.000 mensen omkwamen. In 2015 werd er een coup gepleegd in een poging om Nkurunziza af te zetten. Die mislukte uiteindelijk waarschijnlijk doordat de belangrijkste milities nog steeds aan de kant van de president stonden.