President Cuba roept aanhangers op spontane betogingen neer te slaan

De economische crisis op Cuba is deels een gevolg van de coronapandemie. Er is onder meer een tekort aan medicijnen in het land. Bovendien zagen de autoriteiten zich genoodzaakt om vanwege de crisis in een groot deel van het land de elektriciteit meerdere uren per dag af te sluiten. ,,We hebben genoeg van de wachtrijen, het tekort. Daarom ben ik hier’’, zo vertelde een demonstrant tegen AP. Hij weigerde zich te identificeren uit angst om gearresteerd te worden.