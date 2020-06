President IJsland op weg naar verpletterende herverkiezing

Historicus Jóhannesson, die sinds 2016 president is, is geliefd bij de IJslanders. Peilingen voorspelden al dat hij zeker op 90 procent van de stemmen zou kunnen rekenen. Hij hoort niet bij een partij.

Zijn tegenstrever Jónsson is een voormalige beurshandelaar op Wall Street en tegenwoordig hotelmanager op het Deense eiland Bornholm. Hij is van rechtse signatuur.

De rol van het staatshoofd in IJsland is overwegend symbolisch. Wel heeft hij of zij de macht om een veto uit te spreken over wetgeving en die in een referendum aan de bevolking voor te leggen.