President Noord-Macedonië brengt gepest meisje met syndroom van Down zelf naar school

Zowel de kinderen in haar klas op de Bashkimi Unit-school in Gostivar, als de ouders pestten het meisje Embla Ademi. Nadat de ouders van de klasgenoten een melding hadden gemaakt dat Embla agressief zou zijn, werd zij door de school gescheiden van de rest van haar klas.



In plaats van in het klaslokaal, moest ze met een kleine elektrische kachel in een schoolhal zitten. Deze maatregelen werden genomen, zelfs nadat de zorgverleners van een plaatselijk centrum voor kinderen met een beperking hadden gemeld dat Embla helemaal geen agressieve neigingen vertoonde.

Quote Geen enkel kind mag achterblij­ven, alle kinderen moeten zich welkom voelen op school Stevo Pendarovski, President van Noord-Macedonië

Boycot

Op aandringen van Embla's ouders werd zij eerder dit jaar weer teruggezet in de klas, waarna verontwaardigde ouders besloten de lessen te boycotten. Daardoor zat het meisje sinds 1 februari in haar eentje in het klaslokaal.

Toen het nieuws over de pesterijen president Pendarovski bereikte, stond hij erop om haar familie te bezoeken en haar zelf naar school te brengen. Onder heel wat persbelangstelling hield Embla de hand van het staatshoofd vast terwijl ze naar het schoolgebouw liep.

,,De zaak van Embla herinnert ons aan de vooroordelen waarmee we leven", reageerde de president. ,,En het herinnert ons aan de noodzaak van betere bescherming van kinderen met een beperking.” In een tweet noemt hij empathie ‘een morele verplichting’.



De president toonde geen begrip voor de protesten en bedenkingen van de ouders van Embla's klasgenoten. Het gedrag van degenen die de rechten van kinderen met een beperking willen inperken is ‘volstrekt onaanvaardbaar’. ,,Geen enkel kind mag achterblijven, alle kinderen moeten zich welkom voelen op school”, besloot hij.

