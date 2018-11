President Oekraïne wil voor 60 dagen staat van beleg afkondigen

Regeringsfunctionarissen uit Duitsland, Rusland, Frankrijk en Oekraïne komen later vandaag in Berlijn bij elkaar om een oplossing te zoeken voor het conflict. Waarschijnlijk debatteert en stemt het Oekraïens parlement maandag nog over het instellen van de staat van beleg. Ook de NAVO-landen komen vandaag in Brussel bijeen om over de ruzie te praten.



Oekraïne, Frankrijk, Duitsland en Rusland zijn de vier partijen die gezamenlijk het Normandië-overleg vormen. De landen komen af en toe bijeen om te praten over het herstel van de stabiliteit in Oekraïne. In dat land is al jaren een gewapend conflict gaande tussen het regeringsleger en door Rusland gesteunde separatisten.



Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken maakt zich ‘ernstige zorgen’ over de toenemende spanningen tussen de twee landen. Blok roept Oekraïne en Rusland op tot terughoudendheid en de-escalatie. Nederland steunt de territoriale integriteit van Oekraïne volledig, benadrukt de bewindsman.