President Polen houdt omstreden mediawet tegen met veto

Amerikaan­se agente die zwarte arrestant doodschoot schuldig bevonden

In de Verenigde Staten is een voormalige agente door een jury schuldig bevonden aan doodslag op een zwarte arrestant. De 49-jarige, witte Kim Potter schoot in april in een voorstad van Minneapolis de 20-jarige Daunte Wright dood toen hij zich verzette tijdens een verkeerscontrole.

23 december