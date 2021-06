President Tsjechië verdedigt omstreden lhbti-wet Hongarije: ‘Ik walg van transgenders’

Hongarije voerde woensdag een wet in die onder meer het ‘promoten’ van homoseksualiteit en geslachtsveranderingen bij jongeren verbiedt. Daarop is veel kritiek gekomen van mensen die de wet ernstig discriminerend vinden. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen noemde de wetgeving een ‘schande’ en Mark Rutte daagde de Hongaarse premier Victor Orbán ten overstaan van de andere EU-leiders uit de officiële procedure te starten om de Europese Unie te verlaten.

President Miloš Zeman van Tsjechië vindt dat een veroordeling van de Hongaarse wet neerkomt op inmengingen in de binnenlandse aangelegenheden van een land. Verder ziet hij ook geen probleem in de wet. ,,Viktor Orban is niet tegen homoseksuele mensen, maar tegen de manipulatie van niet alleen ouders, maar ook kinderen in de seksuele voorlichting”, zei Zeman.

,,Ik zie geen reden om het niet met hem eens te zijn, ik ben zelf namelijk ook volledig geïrriteerd door de feministen, de #MeToo-beweging en de Prague Pride.”

Misdaad van zelfverminking

Later in het interview sprak hij zich uit over transgender personen: ,,Homoseksualiteit kan ik begrijpen, maar weet je wat ik niet begrijp? Transgender personen. Als je een geslachtsveranderende operatie ondergaat, pleeg je eigenlijk een misdaad door aan zelfverminking te doen. Elke operatie is een risico. Persoonlijk walg ik van transgender personen”, aldus Zeman.

Zeman is sinds maart 2013 president van zijn land en zorgde al herhaaldelijk voor opschudding met provocerende uitspraken. Als staatshoofd heeft hij overwegend representatieve taken, maar hij wordt beschouwd als een invloedrijke opiniemaker in Tsjechië.

Volledig scherm Miloš Zeman. © AFP