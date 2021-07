Presidentiële staatsgreep in Tunesië: parlement buitenspel, premier weggestuurd

Man probeert Nederland­se toeriste (19) te verkrach­ten bij club in Genua

22 juli Een avondje uit tijdens de vakantie is voor een 19-jarige Nederlandse toeriste afgelopen maandag uitgelopen op een nachtmerrie. In een discotheek in de Italiaanse stad Genua bood een man uit Gambia haar aan samen buiten marihuana te roken. Eenmaal buiten probeerde hij haar te verkrachten, zo melden Italiaanse kranten.