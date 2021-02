Presidentsverkiezing Ecuador: bijna helft stemmen moet worden herteld

Vijf doden in Duitse woning na brandmel­ding: alles wijst op familiedra­ma

13 februari De vijf doden die vrijdagavond zijn gevonden na een woningbrand in de buurt van het Duitse Wuppertal (Noordrijn-Westfalen), zijn door messteken om het leven gekomen. Dat melden politie en justitie in Keulen. Ze gaan ervan uit dat de aanstichter de man des huizes was en dat een mislukt huwelijk de aanleiding vormde voor het drama.