Presidentsverkiezingen Frankrijk: Macron lijkt winnaar in buitenland, maar Le Pen wint overzee

met videoDe Franse presidentskandidate Marine Le Pen behaalt volgens resultaten die zijn vrijgegeven door Belgische media zondag de meeste stemmen in de overzeese gebieden. De huidige president Emmanuel Macron wint onder Fransen in het buitenland. Franse media mogen geen resultaten bekendmaken totdat de laatste stembussen om 20.00 uur sluiten.

In Guadeloupe kreeg de partij van Le Pen, Rassemblement National, 69,60 procent van de stemmen, tegenover 30,40 procent voor Macron. De opkomst op het Caribische eiland was 47,18 procent. Op Martinique stemde 60,87 procent op Le Pen en 39,13 procent op Macron. 45,45 van de kiesgerechtigden bracht een stem uit. Ook in Frans Guyana (60,70 procent), Saint-Martin en Saint-Barthélémy (55,52 procent) en in Saint-Pierre-et-Miquelon (50,69 procent) versloeg Le Pen haar tegenstander. In Frans-Polynesië kwam Macron wel als winnaar uit de bus met 51,81 procent van de stemmen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Emmanuel Macron verlaat het stemhokje tijdens de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van Frankrijk. Hij neemt het in deze ronde alleen op tegen de andere favoriet: Marine Le Pen © AFP

Fransen in het buitenland stemden wel overwegend op de huidige president. In de Verenigde Staten (zonder Chicago en New Orleans) kreeg hij 92 procent van de stemmen en in Canada (zonder Vancouver) 86 procent. In Argentinië (89 procent), Brazilië (86 procent) en Chili (87 procent) was Macron eveneens het populairst.

Inwoners van de Franse overzeese departementen konden zaterdag al een keuze maken vanwege het tijdverschil. In de eerste ronde werd in de overzeese gebieden overwegend op de linkse Jean-Luc Mélenchon gestemd. De tweede ronde gaat zondag net als in 2017 enkel tussen Macron en Le Pen. Om 17.00 uur was de opkomst 63,23 procent, ruim 2 procent lager dan vijf jaar geleden. De eerste stembureaus in Frankrijk sluiten zondag om 19.00 uur, in de grote steden om 20.00 uur. Pas daarna komen de eerste exitpolls. De eerste uitslagen worden in de loop van de avond verwacht.

Volledig scherm Verkiezingsfunctionarissen zaterdag in het kantoor van de burgemeester van Remire-Montjoly in Frans-Guyana tijdens het tellen van de stemmen voor de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. © AFP

Lage opkomst

De opkomst bij de Franse presidentsverkiezingen lag zondag om 12.00 uur met 26,41 procent iets lager dan in 2017. Bij de slotronde van de vorige strijd om het presidentschap had 28,23 procent van de kiesgerechtigden voor de middag een stem uitgebracht.

Gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken laten ook zien dat de opkomst wel iets hoger is dan bij de eerste stemronde. Twee weken geleden lag het opkomstpercentage om 12.00 uur op 25,48 procent. Uiteindelijk kwam 73,69 procent van de kiesgerechtigden opdagen, het laagste percentage in 20 jaar.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De Franse president Emmanuel Macron (2de van links) en first lady Brigitte Macron worden bij aankomst bij het stemlokaal in Le Touquet-Paris-Plage verwelkomd door burgemeester Daniel Fasquelle. © AFP

De kiezers hebben ditmaal de keuze uit de twee populairste kandidaten van de eerste ronde: de zittende president Emmanuel Macron (44) en de extreemrechtse Marine Le Pen (53). Macron is de favoriet voor een tweede termijn, maar volgens deskundigen maakt Le Pen meer kans dan ooit om te winnen.

De stembureaus zijn om 08.00 uur opengegaan voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Zo’n 48,7 miljoen kiezers zijn opgeroepen hun stem uit te brengen. De Fransen staan ​​voor een historische keuze: de aftredende president herbenoemen of een vrouw kiezen, wat een primeur zou zijn, en zo extreemrechts naar het Elysée stuwen. Dat zou een politieke aardverschuiving betekenen die tot ver buiten de Franse grenzen zal nagalmen, vergelijkbaar met Brexit in Groot-Brittannië en de verkiezing van Donald Trump in 2016 in de Verenigde Staten.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Presidentskandidaat marine Le Pen van de extreemrechtse partij Rassemblement National (RN) tijdens het uitbrengen van haar stem in het Noord-Franse Henin-Beaumont. © AFP

Centrum-kandidaat Macron van de partij La Republique en Marche (LREM) kreeg in de eerste ronde de meeste stemmen van de twaalf kandidaten: hij kwam uit op 27,85 procent. Kandidaat Le Pen van de extreemrechtse partij Rassemblement National (RN), het vroegere Front National, volgde daar vlak achter met 23,15 procent. De winnaar van de tweede ronde wordt de komende vijf jaar de nieuwe president van Frankrijk. Volgens veel peilingen wordt die tweestrijd behoorlijk spannend.

President Macron stond half maart in de peilingen nog op 30 procent van de stemmen. Dat was vooral ‘dankzij’ de oorlog in Oekraïne: de Fransen voelden zich onveilig en schaarden zich achter hun president. Maar daarna daalde zijn populariteit. Peilingen van afgelopen donderdag gaven Macron echter 55,5 tot 56,5 procent van de stemmen.

Macron en Le Pen streden in 2017 ook al tegen elkaar voor het presidentschap. Macron won destijds met 66 procent van de stemmen. De verwachting is dat het verschil tussen beide politici dit jaar minder groot zal zijn.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Een kiezer staat in een stembureau in Parijs voor de stembiljetten van de twee kandidaten in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. © AFP

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: