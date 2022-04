Presidentsverkiezingen in Frankrijk: stembureaus open voor tweede, beslissende ronde

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken geeft om 12.00 uur de eerste cijfers over de opkomst. Gevreesd wordt voor een daling. Bij de eerste verkiezingsronde kwam 73,69 procent van de kiesgerechtigden opdagen, het laagste percentage in 20 jaar. Emmanuel Macron is de favoriet voor een tweede termijn, maar volgens deskundigen maakt Le Pen meer kans dan ooit om te winnen.

De Fransen staan ​​voor een historische keuze: de aftredende president herbenoemen of een vrouw kiezen, wat een primeur zou zijn, en zo extreemrechts naar het Elysée stuwen voor een politieke aardverschuiving die tot ver buiten de Franse grenzen zal nagalmen, vergelijkbaar met Brexit in Groot-Brittannië en de verkiezing van Donald Trump in 2016 in de Verenigde Staten.

Centrum-kandidaat Macron van de partij La Republique en Marche (LREM) kreeg in de eerste ronde de meeste stemmen van de twaalf kandidaten: hij kwam uit op 27,85 procent. Kandidaat Le Pen van de extreemrechtse partij Rassemblement National (RN), het vroegere Front National, volgde daar vlak achter met 23,15 procent. De winnaar van de tweede ronde wordt de komende vijf jaar de nieuwe president van Frankrijk. Volgens veel peilingen wordt die tweestrijd behoorlijk spannend.

President Macron stond half maart in de peilingen nog op 30 procent van de stemmen. Dat was vooral ‘dankzij’ de oorlog in Oekraïne: de Fransen voelden zich onveilig en schaarden zich achter hun president. Maar daarna daalde zijn populariteit. Peilingen van afgelopen donderdag gaven Macron echter 55,5 tot 56,5 procent van de stemmen.

Overzeese gebieden

In de Franse overzeese gebieden werd zaterdag al gestemd voor de tweee ronde van de presidentsverkiezingen. Onder meer de inwoners van het kleine eilandgebied Saint-Pierre-et-Miquelon, voor de kust van Canada, trokken zaterdagochtend lokale tijd al naar het stemlokaal. Daarna volgden Frans Guyana, een buurland van Suriname, en de Franse eilanden in de Antillen, de Stille en de Indische Oceaan.

De overzeese gebieden stemden eerder vanwege het tijdsverschil met Frankrijk. Daar kwam vrijdag om middernacht officieel een einde aan de verkiezingscampagne van Macron en Le Pen. Ontmoetingen, het uitdelen van pamfletten en andere activiteiten om kiezers voor zich te winnen, zijn op de dag voor de verkiezingen niet meer toegestaan.

De eerste stembureaus in Frankrijk sluiten zondag om 19 uur, in de grote steden om 20 uur.

Volledig scherm Verkiezingsfunctionarissen zaterdag in het kantoor van de burgemeester van Remire-Montjoly in Frans-Guyana tijdens het tellen van de stemmen voor de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. © AFP