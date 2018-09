Pretpark Bobbejaanland dicht: duizenden bezoekers druipen af

Voor de terminaal zieke Brody (2) is het nu al Kerstmis

3:00 In één buurt van de Amerikaanse Cincinnati, Ohio, is het al Kerstmis. Overal staan versierde kerstbomen en hangen al kerstlichtjes aan de ramen. De wijk Colerain Township viert kerst extra vroeg dit jaar zodat de terminaal zieke peuter Brody Allen het feest nog mee kan vieren, zo schrijft onder andere de Amerikaanse krant The New York Times.