Prijs voor gas, olie en tarwe schiet de hoogte in na toespraak Poetin

Een langdurige oorlog brengt de dreiging van verdere verstoringen van de Russische gasvoorziening aan Europa met zich mee, vooral via de enige resterende pijplijn die door Oekraïne loopt. Moskou heeft de belangrijke Nord Stream 1-gaspijpleiding naar Duitsland al volledig stilgelegd als reactie op de westerse sancties tegen het land vanwege de inval in Oekraïne.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg de gasprijs met ruim 9 procent naar 212 euro per megawattuur. Gisteren steeg de gasprijs al bijna 7 procent. Aan het begin van de week zakte de gasprijs nog tot het laagste niveau in bijna twee maanden door de maatregelen die steeds meer Europese landen nemen om bedrijven en huishoudens te helpen met de hoge energierekening.

Benzine

Ook olie en tarwe werden duurder omdat de export in het gedrang zou kunnen komen. In het eerste geval gaat het om een stijging van 2 procent. Een vat Amerikaanse olie kost nu meer dan 85 dollar, een vat Brent - doorslaggevend bij ons aan de pomp - meer dan 92 dollar. Die stijging zal de benzineprijzen ook omhoog stuwen, zegt Paul van Selms van United Consumers. ,,Tot gisteren was er sprake van een daling maar het tijd is gekeerd’’, zegt hij tegen deze site. ,,Er dreigen nu opnieuw adviesprijzen van 2,50 per liter aan de pomp zoals in juni en maart.’’