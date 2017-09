Prins Charles toont troonaspiraties: Buckingham Palace te oncomfortabel

Locatiemanager populaire Netflix-serie Narcos doodgeschoten in Mexico

9:32 Een locatiemanager van de Netflix-serie Narcos is deze week dood gevonden in zijn auto in Temascalapa. Hij was op zoek naar geschikte filmlocaties in Mexico, om daar eventueel het vierde seizoen op te nemen van de populaire serie over Colombiaanse drugskartels.