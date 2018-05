'Prins Harry weert fotografen van bruiloft'

Verder zijn er niet meer dan vier fotografenplekken bij de ingang van de kapel. Meer niet. De rest van de media kan zich opstellen langs de route, gewoon naast de toeschouwers. Een woordvoerder van Buckingham Palace heeft bevestigd dat de media het met deze persplekken moeten doen.

Formeel heet het dat er te weinig plek is. Maar algemeen bekend is dat het bruidspaar het wel heeft gehad met de media-aandacht tot nu toe en helemaal met de manier waarop sommige Britse schandaalkranten zijn losgegaan. Volgens ingewijden – waarvan een aantal onder strikte anonimiteit uit de school klapt tegenover de The New York Times – is prins Harry zeer ontstemd over de verslaggeving rond zijn aanstaande vrouw Meghan Markle.

Special

Zo kwam de Daily Mail afgelopen zaterdag met een weinig complimenteuze special. Daarin koppen als ‘Waarom het (eerste) huwelijk van Meghan implodeerde’ en interviews met Amerikaanse familieleden met wie Meghan op slechte voet staat omdat ze bijvoorbeeld niet zijn uitgenodigd voor de bruiloft. Ook over het acteertalent van de Hollywoodster doet de Daily Mail pesterig. Het doet vagelijk denken aan de verhalen over Kate Middleton voordat ze met prins William ging trouwen. De tabloids verweten haar en haar familie gebrek aan niveau en maakten hatelijke grappen over Kates moeder die ‘slechts’ stewardess was geweest.

Prins Harry lijkt terug te slaan door de schandaalpers ver van zijn bruiloft te houden, maar de pijn zit dieper. William en Harry haten - zo weten insiders - de schandaalpers die ze nog altijd verantwoordelijk houden voor de dood van hun moeder, prinses Diana. Zij verongelukte in Parijs met de paparazzi op haar hielen. Vorig jaar haalde prins Harry nog eens uit de naar de fotografen die, zo zei hij in een interview, ,,foto’s maakten terwijl ze stierf op de achterbank, in plaats van te helpen.''

De video hieronder geeft je een kijkje in de trouwkapel.

