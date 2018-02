Prinses Beatrix viert haar 80ste verjaardag met een ingetogen feest

Vrienden

De meeste gasten zijn (oud)-leden van de voormalige hofhouding en vrienden van Beatrix uit de culturele wereld, zoals choreograaf Hans van Maanen en cabaretier Paul van Vliet. De Hagenaar is een oude studievriend van de prinses en kan nog altijd één keer per jaar op een bezoek van haar aan zijn voorstellingen rekenen.

Veruit de meeste gasten verzamelden op een andere locatie en werden per luxe touringcar naar het paleis gebracht. Oudere gasten, die slecht ter been zijn, namen een taxi naar de Dam. Een uitzondering is War Child-oprichtster Willemijn Verloop. De hechte vriendin van prinses Mabel woont in Amsterdam en kwam met haar partner op de fiets naar het paleis. Ze plaatste het rijwiel, met zwart krat voorop, tegen een dranghek en betrad in haar feestjurk het paleis.