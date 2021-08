Privéjet met 1,3 ton coke (!) op weg naar Brussel, straatwaarde 65 miljoen euro

De Braziliaanse politie heeft 1,3 ton cocaïne ontdekt aan boord van een privéjet die op weg was naar Brussels Airport. Agenten, die getipt waren, filmden het moment waarop ze een passagier vroegen om zijn koffer te openen. Die zat propvol cocaïne. En er bleek nog meer bagage met wit poeder aan boord. Het is de eerste keer in de Belgische geschiedenis dat een cocaïnesmokkel is ontdekt met een privéjet.

Een privéjet van het type Gulfstream IV vloog maandagavond vanuit het Spaanse Malaga naar de luchthaven Pinto Martins - Fortaleza International in Brazilië. De Braziliaanse politie was getipt dat het vliegtuig cocaïne aan boord zou hebben wanneer het woensdag naar België land vertrok.

De politieactie is gefilmd. Op de video is te zien hoe een agent aan een van de passagiers vraagt om een koffer te openen. Die probeert hem nog op andere gedachten te brengen en stelt voor om een andere, kleinere koffer te openen. Vervolgens openen ze toch de bewuste koffer, die bomvol wit poeder blijkt te zitten. ,,Wat denkt u dat dit is, commandant?”, vragen ze aan de piloot. ,,Ik weet het echt niet”, antwoordt die in het Engels.

65 miljoen euro

In totaal 24 koffers bleken elk vijftig pakketten cocaïne te bevatten, goed voor ruim 1,3 ton cocaïne. De straatwaarde van de drugs bedraagt zo’n 65 miljoen euro.

Volledig scherm Toen de politie een passagier vroeg om zijn koffer te openen, bleek die vol met cocaïne te zitten. Later vonden ze de andere koffers. © Policia Federal

Volgens De Tijd bevestigt de Braziliaanse politie dat de privéjet Brussel als bestemming had. Braziliaanse media schrijven dat ook een tussenlanding was voorzien in Lissabon, in Portugal. De eigenaar van de privéjet, het Turkse ACM Air, bevestigt dat zijn toestel op 4 augustus gecharterd was door een Spaanse passagier om van Brazilië naar Brussels Airport te vliegen. Volgens welingelichte bronnen zou de controle van privéjets niet altijd grondig gebeuren.

De Tijd vernam dat de betrapte Spanjaard een paspoort heeft dat in België is uitgereikt. De man zou uit de provincie Luik komen. Hij lijkt vroeger betrokken te zijn geweest bij vennootschappen in het Luikse die failliet gingen. De man zou hier nog niet gekend zijn voor drugsfeiten.

Volgens de Braziliaanse krant Globo is uit bewijsmateriaal gebleken dat ook de 48-jarige Turkse piloot van het vliegtuig op de hoogte was van het drugstransport. Ook hij is gearresteerd.

Primeur voor België

,,Dit is een primeur voor België”, vertelt Marc Vancoillie van de directie Zware en Georganiseerde Criminaliteit van de federale politie aan De Tijd. ,,Het is de allereerste keer dat zo’n lading drugs wordt ontdekt aan boord van een privéjet. Dat gebeurde nooit eerder in ons land en ook niet op een vlucht met een privéjet die onderweg was naar ons land.” Ook navraag bij de parketten van Halle-Vilvoorde, bevoegd voor Brussels Airport, en van Antwerpen leert dat er geen drugsdossiers met privéjets lopen.

,,Maar we vallen niet totaal uit de lucht”, zegt Vancoillie nog. ,,We hielden al rekening met dit risico. Criminele organisaties zijn inventief. Als er zoveel vangsten gebeuren in de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam, dan zoeken ze naar alternatieven.”

