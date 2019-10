Privévlucht escaleert: piloot laat topacteur zelf vliegtuig besturen, ministerie grijpt in

Een piloot is voor de rest van zijn leven zijn baan kwijt nadat hij de Egyptische beroemdheid Mohamed Ramadan had uitgenodigd om in de cockpit te zitten tijdens een privévlucht naar Saoedi-Arabië. Uit een video op Twitter blijkt dat de 31-jarige zanger en acteur zelf het vliegtuig mocht besturen. De Egyptische regering reageert verbijsterd en zorgde er direct voor dat de piloot nooit meer een vliegtuig mag besturen.

Mohamed Ramadan, acteur, zanger en vrouwenmagneet met bijna tien miljoen volgers op Instagram, plaatste zondag 13 oktober een jaloersmakende video waarop hij zichzelf in de cockpit van een privévliegtuig filmt. Met een grote grijns op zijn gezicht laat hij zien dat hij aan het bedieningspaneel en de stuurknuppel mag zitten, iets dat volgens de Egyptische burgerluchtvaart volstrekt verboden is. Een onbekende man die niet op de video te zien is - vermoedelijk de co-piloot - zegt vervolgens dat hij ‘zweert dat Mohamed nu het vliegtuig aan het besturen is’.

Ramadan, die zich van geen kwaad bewust is en stelt dat het slechts om een geintje ging, is de afgelopen dagen bedolven onder de kritiek, evenals de particuliere luchtvaartmaatschappij die de privévluchten uitvoert. Twitteraars roepen massaal op om de acteur en zanger te boycotten en vinden dat het particuliere bedrijf aan de schandpaal moet worden genageld om nog meer incidenten te voorkomen.

In gevaar gebracht

Toezichthouder Civil Aviation Authority reageerde eveneens verbijsterd en riep de regering op om de piloot en de copiloot te schorsen. Daarbij verwees de instantie naar het schenden van de regels en instructies van de internationale burgerluchtvaart en naar het doelbewust in gevaar brengen van andere passagiers. Het Egyptische ministerie van burgerluchtvaart erkende de ernst van de video en nam direct passende maatregelen.

,,Nadat is bevestigd dat de Egyptische burgerluchtvaartwet is geschonden, hebben we afschrikwekkende maatregelen genomen tegen de roekeloze en onverantwoorde acties van de piloot”, luidde de verklaring. De piloot is zijn vergunning voorgoed kwijt en mag nooit meer zijn beroep uitoefenen. De copiloot wordt minder zwaar bestraft en mag slechts een jaar lang geen vliegtuig besturen.

Opspraak

Ramadan was met zijn band onderweg om op te treden op een entertainmentfestival in de Saoedische hoofdstad Riyad. De 31-jarige Egyptische grootheid speelde als acteur in meer dan tien films en in verschillende populaire televisieseries. Ook verdiende hij zijn sporen in de muziekindustrie met zijn wereldhit Song Mafia, die al meer dan 158 miljoen keer is bekeken op YouTube.