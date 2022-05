Pro-Ierse partij Sinn Fein op weg naar zege in Noord-Ierland

Leden van Poetins favoriete motorclub gesigna­leerd in de straten van Berlijn

De autoriteiten in Berlijn kijken ongerust uit naar zondag en maandag. Dan wordt tijdens verschillende bijeenkomsten het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De Nachtwolven, een Poetin-getrouwe Russische motorbende, is al in de straten van de Duitse hoofdstad gesignaleerd.

22:29