‘Pro-Russische ambtenaar’ vermoord in bezette stad Cherson

Doelwit lijken dus ambtenaren - Oekraïners en Russen - die door Moskou zijn aangesteld en luisteren naar de directieven uit de Russische hoofdstad. Door de regering in Kiev worden deze functionarissen gezien als collaborateurs. Ook Russische soldaten zijn hun leven niet zeker in de stad. Twee weken geleden ging een bom af in een café waar Russische officieren samenkwamen. Volgens Moskou organiseert de regering in Kiev ‘terreur’. Een Oekraïense woordvoerder zei eerder dat ,,Russen zich nooit veilig zullen voelen in bezette gebieden”. Volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War zal het aantal aanslagen door Oekraïense partizanen waarschijnlijk toenemen. Volgens andere bronnen zou de Oekraïense inlichtingendienst GUR daar de hand in hebben.