Probeer maar eens chocola te maken van de brexit

Voorbeeld: premier Boris Johnson dreigde tot eergisteren met een harde, no deal-exit uit de EU en zei dat hij geen tussentijdse verkiezingen wilde. Het parlement stak een spaak in dat wiel en Johnson wil nu wél verkiezingen. En oppositieleider Jeremy Corbyn – die de laatste maanden ongeveer dagelijks om verkiezingen heeft geschreeuwd – wil nu géén verkiezingen. In zijn eigen partij is het hommeles over die verkiezingen en de timing daarvan. Ondertussen stormt het weer aan de andere kant van de Noordzee over nieuw uitstel van de datum van de Britse exit. En die was al twee keer verschoven. Fijn als je in zo’n chaos contracten moet afsluiten op een eiland waar ze het zelf ook niet meer lijken te weten.