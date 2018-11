Proces tegen drugsbaas ‘El Chapo' begonnen, juryleden afgeschermd

Ongeveer twee jaar na zijn uitlevering aan de Verenigde Staten, is vandaag in New York het proces begonnen tegen de Mexicaanse drugsbaron Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Het hof begon allereerst met het selecteren van twaalf juryleden, die om veiligheidsredenen ​​anoniem zullen oordelen over het lot van Guzmán. De beveiliging rondom de rechtbank in de wijk Brooklyn in New York was extreem hoog. Voor het gebouw verzamelden zich tientallen verslaggevers en belangstellenden.

Maandagochtend (lokale tijd) ondervroegen de rechter, aanklagers en advocaten van de verdediging twintig potentiële juryleden. Tot nu toe zijn er vijf uitgesloten. De kandidaat-juryleden droegen stickers met een nummer; hun naam werd niet genoemd om hun veiligheid te beschermen.

Guzmán, die gehuld in een marineblauw pak en wit overhemd met open kraag in de rechtszaal zit, kan hen wel zien. Maar volgens een verslaggever van persbureau Reuters lijkt hij weinig aandacht te besteden aan de mensen die over zijn lot zullen oordelen.

Anti drugs

De kandidaat-juryleden hadden van tevoren vragenlijsten ingevuld. Vandaag worden ze ondervraagd over de antwoorden. Een vrouw werd uitgesloten van deelname omdat ze onder de vragenlijst ‘drugs zijn slecht voor je’ had geschreven. Een andere man werd weggestuurd nadat hij vertelde dat hij op Wikipedia over de zaak had gelezen, nadat hij de jury-oproep had gekregen.

Tijdens het de ondervragen van de juryleden is de rechtszaal gesloten voor het publiek. Enkel vijf verslaggevers van geaccrediteerde media zijn aanwezig.

De selectie van de jury duurt waarschijnlijk enkele dagen. De eigenlijke inleiding tot het proces met de openingspleidooien staat gepland voor dinsdag 13 november. De rechtszaak duurt naar verwachting enkele maanden, aldus de rechter.

Miljardensmokkel

De 61-jarige 'El Chapo’ verdiende volgens de aanklager miljarden dollars met de smokkel van drugs en andere illegale handel. Guzmán heeft verschillende topadvocaten ingehuurd.