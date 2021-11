Protest of pure luiheid? Chinese leiders ergeren zich aan ‘nietsdoen’ van jongeren

Jongeren die de maatschappij de rug toekeren zijn van alle tijden. Groot-Brittannië maakte in de jaren ‘90 kennis met NEET (‘Not in Education, Employment or Training”). Japan worstelde rond 2010 met de Satori-generatie die niet wilde werken en materieel verlangen afzwoer. Of neem de Sampo-generatie in Zuid-Korea van een paar jaar geleden. Jongeren deden werk, romantiek, huwelijk en kinderen krijgen in de ban, gaven zelfs de hoop op.