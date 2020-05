Protest tegen politiegeweld breidt zich uit in VS, Trump overweegt inzet leger

Maandag stierf de 46-jarige George Floyd na een hardhandig politieoptreden in Minneapolis. Een van de vier betrokken agenten is vrijdag beschuldigd van moord. Hij hield zijn knie minutenlang op Floyds nek, terwijl die riep dat hij niet kon ademen.



In eerste instantie leidde dat vooral in Minneapolis tot rellen en demonstraties, maar die verspreiden zich inmiddels als een olievlek over heel Amerika. In Denver kwamen duizenden demonstranten samen voor een indrukwekkend vreedzaam protest. Zij lagen op hun buik, met de handen op de rug, en scandeerden ‘I can’t breath’. Ook daar trad de politie echter hardhandig op tegen de demonstranten.



In Philadelphia, in de staat Pennsylvania, raakten zeker 13 agenten gewond tijdens brandstichtingen en plunderingen, meldt NBC News. De burgemeester van de stad heeft een avondklok ingesteld. Dat is ook gebeurd in onder meer Los Angeles, Atlanta, Louisville en Kentucky, vanwege de massale betogingen.



De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd het leger in te zetten. Hij vindt dat staten en steden veel harder moeten optreden tegen relschoppers. ,,Progressieve gouverneur en burgemeesters moeten VEEL harder optreden. Anders komt de federale overheid in actie om te doen wat nodig is, onder meer door de grenzeloze macht van ons leger in te zetten en veel arrestaties te verrichten”, zo schreef hij op Twitter.