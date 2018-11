Protesten in Frankrijk houden aan

François de Rugy, minister van Milieu, zegt door te gaan op het ingeslagen pad. ,,Ik begrijp de ongerustheid van de Fransen die buiten de grote steden wonen en al sinds jaren aangewezen zijn op de auto. We moeten af van de afhankelijkheid van de auto, want het klimaat verandert, mede door de uitstoot. Onlangs nog zijn bij overstromingen in Zuid-Frankrijk, waar in enkele dagen het equivalent van drie maanden regen viel, dertien dodelijke slachtoffers gevallen.’’



Opvallend aan de acties is dat partijen van extreemlinks tot gematigd en extreemrechts zich bij de blokkade-acties hebben aangesloten. Ze grijpen de bewonersrevolte aan om zichtbaar te worden met het oog op de Europese verkiezingen van volgend jaar. Alle partijen eisen van de president dat hij de accijnsmaatregel intrekt. Uit een opiniepeiling blijkt dat 62 procent van de Fransen dat ook vindt. Macron, die gisteren in Berlijn was voor een herdenking, weigerde zich uit te laten over de acties in zijn land.



Er is opgeroepen 24 november weer een grote actiedag te houden.