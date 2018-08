Protestmars Pakistan tegen Wilders raakt op stoom

Duitse politie bereidt zich voor op nieuwe protesten extreem­rechts in Chemnitz

13:38 De Duitse politie maakt zich op voor meer protestacties tegen immigranten. De extreemrechtse groep Pro Chemnitz heeft via Facebook opgeroepen tot een nieuwe mars in de Duitse stad. Twee eerdere demonstraties van de beweging zijn uitgemond in rellen en geweld. Gisteravond werd in de stad Wismar, in het noorden van Duitsland, een 20-jarige Syriër uitgescholden en in elkaar geslagen door drie mannen.