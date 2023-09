Proud Boys-leider Enrique Tarrio krijgt 22 jaar cel, hoogste straf tot nu toe voor Capitoolbestorming

Afrika keihard getroffen door extreem weer, maar eigen klimaattop moet vooral optimisme uitstralen

Meer dan 50 graden in Marokko, mislukte oogsten door droogte in de Hoorn van Afrika of overstromingen in Niger en Tsjaad waardoor miljoenen mensen hun huis kwijtraakten. Afrika wordt hard getroffen door extreem weer. Tijdens een klimaattop in Kenia, de allereerste, probeert het continent oplossingen te zoeken voor klimaatverandering. ,,We zijn hier niet om te klagen.’’