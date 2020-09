Psychiaters: Marc Dutroux blijft een psychopaat en een gevaar

Vermiste studente Tanja (18) 'werd gezien' in Parijs en Ardennen: een reconstruc­tie

22 januari In 1993 verdween de 18-jarige Tanja Groen toen ze ’s nachts onderweg was op haar fiets van Maastricht naar haar studentenkamer in Gronsveld. Nu, ruim een kwart eeuw later, ontbreekt nog altijd elk spoor. Hoe was die periode rond de vermissing ook alweer? Dagblad De Limburger maakte een uitgebreide reconstructie. ,,Er blijft altijd hoop. Als je die opgeeft, geef je alles op.”