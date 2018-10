Python valt door plafond bij ochtendvergadering Chinese bank

Trump: klimaatver­an­de­ring toch geen hoax, maar verandert vanzelf weer terug

10:09 President Donald Trump is in het Amerikaanse tv-programma '60 minutes' teruggekomen op zijn eerdere bewering dat de klimaatverandering een hoax is. Tegelijkertijd zegt hij dat het nog steeds onduidelijk is of de mensheid er iets mee te maken heeft en denkt hij dat het vanzelf weer een keer 'terug zal veranderen'.