Qatar verhoogt minimumloon naar 230 euro, vanwege WK

Juridisch gevecht om sperma ‘wonder­hengst’ Totilas

17 maart De voormalige Nederlandse eigenaar van wonderhengst Totilas mag voorlopig geen ingevroren sperma meer verkopen van het in december overleden dressuurpaard. Dat heeft een Duitse kortgedingrechter dinsdag beslist. De zaak was aangespannen door Paul Schockemöhle (72), een oud-springruiter en paardenfokker die Totilas in 2010 kocht en de fokrechten bezit.