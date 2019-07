'R. Kelly filmde zichzelf terwijl hij seks had met vier tienermeisjes en raakte tape kwijt’

De van seksueel misbruik beschuldigde Amerikaanse r&b-zanger R. Kelly heeft er alles aan gedaan om zijn seksuele contacten met tienermeisjes geheim te houden. Dat melden de federale openbare aanklagers van Illinois en New York. De I Believe I Can Fly -zanger zou volgens hun onderzoek zichzelf hebben gefilmd terwijl hij seks had met vier minderjarige meisjes. Hij verloor de tape en betaalde honderdduizenden dollars aan betrokkenen om de beelden weer terug te krijgen.

R. Kelly werd donderdagavond, lokale tijd, gearresteerd in Chicago op verdenking van onder meer mensenhandel voor seksuele doeleinden. Eén van de aanklachten gaat over een videotape die hij vermoedelijk in 1998 maakte in het bijzijn van vier tienermeisjes.

Kelly hoorde enkele jaren later dat sommige video's van dit seksuele contact in zijn ‘verzameling’ ontbraken. Daarop begon hij volgens justitie honderdduizenden dollars aan verschillende mensen te betalen om ze terug te krijgen.

Omgekocht

Volgens de aanklagers hebben Kelly en zijn voormalige bedrijfsleider een reisje naar het buitenland gefaciliteerd voor een van de betrokken meisjes en haar ouders om hen niet te beschikbaar te maken voor een strafrechtelijk onderzoek. Ze gaven hen ook cadeaus, waaronder een luxe auto en hoge geldbedragen om te liegen tegen onderzoekers en de seksuele relatie van het meisje met Kelly te verbergen.

Volgens Steve Greenberg, de advocaat van Kelly, was het voor de zanger geen verrassing dat de aantijgingen wegens seksueel misbruik ook op federaal niveau worden onderzocht. ,,Hij was op de hoogte van het onderzoek en de tenlastelegging was geen verrassing.” Greenberg bevestigt dat de 52-jarige zanger is aangehouden terwijl hij met zijn hondje aan het wandelen was.

Juridische strijd

Kelly is volgens zijn advocaat klaar voor de juridische strijd die komen gaat. ,,Hij heeft al een team van uitstekende advocaten samengesteld.” Volgens Greenberg kijken Kelly en zijn advocaten uit ‘naar de eerste dag in de rechtbank en naar de waarheid die naar buiten gaat komen’.

Kelly en zijn advocaat zijn van mening dat “rechtvaardigheid na een ongekende aanval door derden voor persoonlijk gewin” de enige uitkomst van de zaken kan zijn.

Greenberg ziet grote overeenkomsten tussen de huidige aanklacht en vroegere beschuldigingen waarvan Kelly is vrijgesproken. ,,De meeste, zo niet alle, van deze beschuldigingen zijn al decennia oud.”

Omstreden verleden

Kelly wordt inderdaad al tientallen jaren gekoppeld aan seksueel misbruik van vooral minderjarige meisjes. De I Believe I Can Fly-zanger werd in de jaren ‘90 al beschuldigd, maar is nog nooit veroordeeld. Alle verhalen hebben wel grote gevolgen gehad voor Kelly’s ooit zo succesvolle carrière.

Hij heeft geen platenlabel meer en optreden doet hij nog nauwelijks. Desondanks kijkt de r&b-zanger er volgens zijn advocaat naar uit “om geweldige muziek te maken en op te treden voor zijn grote schare fans die in hem geloven”.

De zanger was op borgtocht vrij nadat hij in februari werd aangeklaagd voor het seksueel misbruiken van vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen.